Io sono Farah si ferma stasera 1° marzo 2026: perché la puntata di domenica non va in onda?

Salta l’appuntamento domenicale con Io sono Farah e il pubblico delle fiction di prima serata si ritrova a fare i conti con un nuovo cambio programmazione Mediaset. Domenica 1° marzo 2026 la serie turca non andrà in onda su Canale 5, lasciando spazio a un ritorno atteso dal grande pubblico. Una scelta che arriva dopo settimane di palinsesti rimodulati, complice la stagione televisiva entrata nel vivo e la parentesi del Festival di Sanremo.

Ma cosa sta succedendo davvero? E quando tornerà la serie con Farah e Tahir? Di seguito tutti i dettagli sullo stop del 1° marzo, la nuova programmazione e le anticipazioni delle prossime puntate.

Perché Io sono Farah non va in onda il 1° marzo: i motivi del cambio programmazione Rai e Mediaset

La decisione è legata alla riorganizzazione della prima serata di Canale 5. Dopo la programmazione straordinaria della settimana di Sanremo, la rete ha scelto di riportare ordine nel palinsesto. Niente raddoppio domenicale per Io sono Farah: al suo posto, dal 1° marzo 2026, torna in onda Chi vuole essere milionario con Gerry Scotti, protagonista de “Il torneo”.

La serie turca, che nelle ultime settimane aveva beneficiato di una collocazione più ampia, perde quindi lo spazio della domenica sera. Una scelta che rientra nella tradizionale alternanza tra fiction e quiz show, soprattutto in un periodo in cui le reti generaliste cercano di consolidare gli ascolti del weekend.

Il cambio programmazione Rai trova qui un parallelo evidente: anche Mediaset ricalibra l’offerta in base agli equilibri del momento. La domenica, storicamente terreno fertile per i grandi show familiari, torna così ai quiz.

Ecco la programmazione della prima serata di Canale 5 da domenica 1° a sabato 7 marzo:

domenica 1° marzo: Chi vuole essere milionario – Il torneo;

– Il torneo; lunedì 2 marzo: Scherzi a parte ;

; martedì 3 marzo: Coppa Italia – Como-Inter;

– Como-Inter; Mercoledì 4 marzo: Vanina – Un vicequestore a Catania , seconda stagione;

, seconda stagione; giovedì 5 marzo: Striscia la notizia ;

; venerdì 6 marzo: Io sono Farah;

sabato 7 marzo: C’è posta per te.

Il daytime, invece, resta invariato: la serie continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14:10. Una scelta che tutela la fascia pomeridiana, dove il pubblico segue con costanza le vicende di Farah.

Quando torna: cambio programmazione Canale 5 e nuovo appuntamento

Chi sperava in un doppio appuntamento settimanale dovrà riorganizzare l’agenda. Dopo la parentesi speciale legata a Sanremo, Io sono Farah torna al suo slot del venerdì sera (6 marzo 2026). Salvo modifiche dell’ultima ora, sarà questo l’unico appuntamento in prima serata.

Il ritorno di Gerry Scotti con Chi vuole essere milionario riporta quindi la domenica alla sua identità storica, fatta di quiz e intrattenimento puro. Per i fan della serie turca cambia poco sul lungo periodo, perché la collocazione del venerdì era già quella principale. Tuttavia, l’assenza del 1° marzo potrebbe pesare su chi aveva preso l’abitudine al raddoppio.

Anticipazioni Io sono Farah 6 marzo: Gulsima libera, la vendetta di Behnam

L’appuntamento da segnare in agenda è quello di venerdì 6 marzo. Le nuove puntate di Io sono Farah promettono sviluppi intensi, soprattutto per quanto riguarda Gulsima. La madre di Farah sarà finalmente libera e potrà trasferirsi con Farah, Tahir e il piccolo Kerim.

Nel frattempo, Behnam e Orhan stringono un’alleanza destinata a cambiare gli equilibri. Behnam non accetta che Farah abbia lasciato la sua villa per costruire una nuova vita accanto a Tahir. Per questo motivo decide di sfruttare l’influenza di Orhan per incastrarla con l’accusa di aver ucciso Ali Galip.

Farah dovrà difendersi da accuse pesanti, mentre Tahir sarà chiamato a proteggerla ancora una volta.






