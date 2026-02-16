Io sono Farah, programmazione prima serata febbraio: le nuove date e cosa cambia con Sanremo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La programmazione di Io sono Farah entra in una fase particolarmente intensa, con una serie di prime serate che accompagneranno il pubblico di Canale 5 tra fine febbraio e l’inizio di marzo. La dizi con Demet Özdemir ed Engin Akyürek continua a registrare ottimi risultati nel daytime, ma è soprattutto in prima serata che la rete ha deciso di puntare con decisione, moltiplicando gli appuntamenti e riorganizzando il palinsesto.

Le nuove date confermano l’interesse del pubblico, mentre l’arrivo del Festival di Sanremo 2026 introduce inevitabili variazioni.

Quante prime serate sono previste? Come cambierà la programmazione durante la settimana del Festival? E quali effetti potrebbe avere la concorrenza di Sanremo sugli ascolti? Scopriamolo insieme.

La settimana che si apre il 20 febbraio segna un vero rilancio della programmazione serale di Io sono Farah. Canale 5 ha scelto di dedicare alla serie più appuntamenti ravvicinati, offrendo al pubblico un ritmo narrativo più serrato rispetto al breve spazio quotidiano del daytime.

Si parte venerdì 20 febbraio, con una puntata lunga che apre un ciclo di prime serate consecutive.

La serie tornerà poi domenica 22 febbraio, occupando lo spazio lasciato libero da Chi vuol essere milionario?, che nelle ultime settimane aveva registrato ascolti in calo. La scelta di spostare la dizi nella fascia domenicale conferma la volontà della rete di puntare su un titolo capace di fidelizzare il pubblico.

La programmazione proseguirà con un nuovo appuntamento martedì 24 febbraio, seguito da un’altra serata speciale venerdì 27 febbraio.

Quattro prime serate in pochi giorni, un vero regalo per gli appassionati della storia di Farah e Tahir, che potranno seguire gli sviluppi della trama senza lunghe attese.

Le variazioni di palinsesto: la serie conquista anche la domenica sera

Il ritorno della serie nel prime time domenicale rappresenta una delle novità più rilevanti. Dal 22 febbraio, infatti, Io sono Farah occuperà stabilmente la fascia delle 21.50, con puntate che si estenderanno fino a mezzanotte inoltrata, prima di lasciare spazio al talk sportivo Pressing.

La decisione arriva dopo settimane in cui la rete ha monitorato con attenzione l’andamento degli ascolti. La dizi turca ha dimostrato di avere un pubblico fedele e costante, capace di sostenere anche appuntamenti più lunghi.

La domenica, tradizionalmente una serata complessa per la concorrenza, diventa così un banco di prova importante per la serie, che dovrà misurarsi con un pubblico più ampio e variegato.

L’inserimento della dizi al posto del quiz di Gerry Scotti conferma una strategia chiara: puntare su un prodotto narrativo forte, capace di creare attesa e coinvolgimento.

La programmazione serale, dunque, non è più un semplice complemento al daytime, ma un vero motore della stagione televisiva di Canale 5.

Io sono Farah e Sanremo 2026: cosa succede durante la settimana del Festival

La settimana del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini, porta inevitabilmente a una revisione del palinsesto.

Canale 5 ha scelto di non rinunciare alla presenza serale della dizi, pur sapendo di confrontarsi con uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.

Martedì 24 febbraio, la serie andrà in onda contro la serata inaugurale del Festival. Una scelta coraggiosa, che punta a mantenere il pubblico affezionato anche in una serata dominata dalla musica.

La programmazione proseguirà poi venerdì 27 febbraio, in contemporanea con la serata delle Cover, una delle più amate dal pubblico sanremese.

Nonostante la concorrenza, la rete sembra convinta che Io sono Farah possa mantenere una buona tenuta, grazie alla forza della trama e alla fedeltà degli spettatori.

La serie tornerà poi domenica 1° marzo, confermando la sua presenza stabile nel prime time festivo.

La programmazione di fine febbraio e inizio marzo, dunque, si presenta ricca e articolata, con una serie di appuntamenti che permetteranno alla dizi di proseguire il suo percorso senza interruzioni, anche durante la settimana più complessa dell’anno televisivo.