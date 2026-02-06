Io sono Farah cambia di programmazione: la bella novità per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente i telespettatori italiani. Le vicende della dottoressa iraniana e di Tahir collezionano discreti ascolti sui teleschermi di Canale 5. Proprio la dizi turca è oggetto di un nuovo cambio di programmazione. In particolare, Mediaset ha annunciato che Io sono Farah andrà in onda eccezionalmente stasera 6 febbraio, prendendo il posto di Colpa dei sensi, la fiction con protagonista Gabriel Garko. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per evitare lo scontro tra la serie tv col noto attore italiano e la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali in programma stasera a partire dalle ore 20:00 sui teleschermi di Rai 1.

Io sono Farah in onda eccezionalmente stasera 6 febbraio

Io sono Farah andrà in onda eccezionalmente stasera 6 febbraio, prendendo il posto di Colpa dei sensi che tornerà la prossima settimana sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca sfiderà la Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali in programma su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti la puntata del 6 febbraio della dizi turca rivelano che Mehmet non si sentirà ancora bene dopo essere uscito dal coma. L’uomo vivrà una fase di depressione, tanto che Tahir lo convincerà ad abitare insieme a lui. Il criminale otterrà una piccola parte di azioni dell’holding di Behnam e per questo parteciperà alla conferenza di lancio di un progetto. Farah apparirà contrariata per la presenza dell’ex marito, avendo paura che possa rovinargli il piano che sta preparando.