[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Intrecci d’Oro” selezionato per l’ADI Design Index 2025: Monte Sant’Angelo entra nella mappa del grande design italiano

Un’opera realizzata per Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura della Puglia 2024 è stata selezionata dall’Osservatorio permanente del Design dell’ADI – Associazione per il Disegno Industriale per la pubblicazione sull’ADI Design Index 2025, primo passo verso il prestigioso Premio Compasso d’Oro ADI 2026, il più alto riconoscimento del design italiano.

Il progetto selezionato, “Intrecci d’Oro”, porta la firma di Michelangelo Pistoletto e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Monte Sant’Angelo, Guardini Ciuffreda Studio e la Fondazione Pistoletto Cittadellarte. L’opera è stata realizzata in occasione di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura della Puglia 2024 e installata nel suggestivo Battistero di San Giovanni in Tumba, luogo simbolo della città.

Con la forma del Terzo Paradiso di Pistoletto, l’installazione trasforma la tradizione tessile pugliese in una scultura eterna: pizzi e merletti donati dalle artigiane locali o provenienti da antichi corredi nuziali sono stati metallizzati con una innovativa tecnologia sviluppata dall’azienda Materica, che riveste materiali delicati con metalli come ottone, rame, bronzo e zinco, preservandone la struttura e proiettandoli nel futuro.

Un’opera che fonde memoria e innovazione, arte e tecnologia, tradizione e visione contemporanea, diventando un potente simbolo di identità e rinascita.

“È un riconoscimento che riempie d’orgoglio la nostra comunità e che conferma la qualità del percorso intrapreso con Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura della Puglia. ‘Intrecci d’Oro’ è una metafora perfetta della nostra città: radici profonde, ma sempre proiettata al futuro.

Ringrazio l’ADI per questo straordinario onore e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un’opera che da Monte Sant’Angelo parla al mondo di bellezza, identità e innovazione.” – il commento di Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo.

Per Rosa Palomba, Assessora alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo – “La selezione nell’ADI Design Index 2025 è un risultato che ci emoziona e ci responsabilizza. Questo riconoscimento testimonia come la cultura possa generare processi virtuosi, intrecciando arte, artigianato, design e ricerca. Il Ministero della Cultura definì il progetto di Monte Sant’Angelo tra i più significativi a livello nazionale portandolo a Genova nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’ANCI e raccontandolo tra le migliori esperienze. Questo ulteriore riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi della proposta culturale e dell’eredità – oltre che immateriale anche materiale – lasciata da quel percorso. Monte Sant’Angelo è sempre più laboratorio di creatività, dove la bellezza diventa strumento di sviluppo e coesione”.

“Intrecci d’Oro nasce come uno dei simboli del progetto Capitale della Cultura della Puglia 2024, nel segno di una collaborazione tra grandi maestri del contemporaneo e le comunità locali” – dichiara Pasquale Gatta, Coordinatore del progetto Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura della Puglia 2024, che aggiunge – “Vedere quest’opera riconosciuta tra le eccellenze italiane del design è una conferma della forza del percorso che abbiamo costruito insieme: un modello di rigenerazione culturale e territoriale che unisce arte, innovazione e partecipazione.”

La selezione di “Intrecci d’Oro” all’interno dell’ADI Design Index 2025, presentata il 15 ottobre all’ADI Design Museum di Milano, rappresenta non solo un riconoscimento per l’opera e i suoi autori, ma anche per la città di Monte Sant’Angelo, che entra ufficialmente nella mappa del grande design italiano, accanto a eccellenze nazionali e internazionali.

“L’eredità di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura della Puglia 2024 continua a generare frutti concreti: progetti, opere e relazioni che proiettano la città oltre i confini regionali, consolidando il suo ruolo di laboratorio di cultura, creatività e innovazione per l’intera Puglia” – conclude il Sindaco.

Maggiori info https://www.montesantangelo.it/it/news/137662/il-terzo-paradiso-intrecci-doro-a-monte-santangelo-inaugurata-lopera-di-michelangelo-pistoletto#:~:text=Mercoled%C3%AC%202%20ottobre%202024%2C%20a,Michelangelo%20Pistoletto%2C%20uno%20dei%20pi%C3%B9

#LaCittàdeidueSitiUNESCO #CapitaleculturaPuglia2024