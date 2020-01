Intimidazione Amati, Campo: “Manifesto vergognoso”

Dichiarazione del presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Paolo Campo. “Il vergognoso manifesto che tenta di infamare Fabiano Amati è la riprova che si è smarrito il senso della dialettica politica.Fabiano svolge la funzione di consigliere regionale con rigore e intelligenza, con passione e visione.È stato protagonista di audizioni, confronti e dibattiti, in Consiglio e fuori, incentrati sulla sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo industriale e della produzione energetica in Puglia.Immaginare che possa essere asservito a una qualsivoglia lobby è pura follia.Lo sappiamo noi che ci lavoriamo gomito a gomito, lo sanno le migliaia di cittadini che da anni gli danno fiducia con il voto”.

L’Ufficio StampaGruppo Pd Consiglio Puglia