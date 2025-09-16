[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Interventi di rifacimento del manto stradale sulla Mattinata-Vieste
Sono in fase di esecuzione gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo la Strada Provinciale 53 “Mattinata–Vieste”, nel tratto compreso tra il km 23+000 e il km 24+300, nel territorio del Comune di Vieste.
L’opera rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, finanziato tramite il Decreto 9 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell’ambito dell’Accordo Quadro 2025–2026.