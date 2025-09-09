Attualità Manfredonia
Interventi di messa in sicurezza sulla SP74 in agro di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Interventi di messa in sicurezza sulla SP74 in agro di Manfredonia
Sono in corso i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 74 “Stazione Candelaro – Posta delle Capre” in agro di Manfredonia, nei tratti compresi tra il km 0+000 ed il km 1+100 circa e tra il km 17+750 ed il km 18+700.
L’intervento rientra nell’“Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale a servizio del Gargano” ed è di particolare rilievo perché la SP 74 rappresenta un’arteria essenziale a servizio delle aziende agricole della zona, costituendo una viabilità parallela alla Manfredonia–Foggia (SS89)