Interrail gratis per i 18enni: scatta il click day per viaggiare in Europa

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Viaggiare in Europa senza spendere per i trasporti è possibile, ma solo per una platea ben precisa: i neo maggiorenni. Torna infatti anche nel 2026 l’iniziativa che permette ai diciottenni di ottenere un pass Interrail gratuito per esplorare il continente. Il meccanismo, ormai consolidato, è quello del cosiddetto “click day”, con posti limitati e assegnazione tramite candidatura online.

Il progetto rientra nel programma europeo DiscoverEU, promosso dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di incentivare la mobilità giovanile e favorire la scoperta del patrimonio culturale dell’Unione. Un’occasione concreta per conoscere nuovi Paesi, culture e lingue, vivendo un’esperienza formativa oltre che turistica.

Come funziona il pass Interrail gratuito

Il pass Interrail consente di viaggiare su gran parte della rete ferroviaria europea, permettendo spostamenti tra più Stati con un unico titolo di viaggio. I beneficiari selezionati potranno organizzare il proprio itinerario in autonomia, scegliendo destinazioni e tappe secondo le proprie preferenze.

Non si tratta di un viaggio organizzato, ma di un’opportunità flessibile: ogni partecipante può decidere quando partire (all’interno delle finestre previste) e quanto tempo dedicare al viaggio, nel rispetto dei limiti stabiliti dal pass.

Interrail gratis 18enni: requisiti per partecipare

Per accedere alla selezione è necessario rispettare alcuni criteri fondamentali:

aver compiuto 18 anni entro le date indicate dal bando

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o Paesi associati al programma)

compilare correttamente la domanda online

rispondere a un breve quiz di selezione

Il quiz, spesso sottovalutato, rappresenta un passaggio decisivo: serve infatti a stilare una graduatoria tra i candidati. In alcuni casi, può essere richiesta anche una domanda di riserva per determinare l’ordine finale.

Il click day dell’interrail gratis 18enni: come candidarsi

La candidatura avviene esclusivamente online attraverso il portale ufficiale europeo. Il cosiddetto “click day” non è un semplice accesso cronologico: non basta arrivare primi, ma è necessario completare correttamente tutta la procedura entro i tempi stabiliti.

Le candidature per ottenere il pass Interrail gratuito sono aperte dall’8 aprile al 22 aprile 2026. La domanda va inviata entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno disponibile. Si tratta di una finestra temporale unica: oltre questa scadenza non sarà più possibile partecipare alla selezione. Proprio per questo è consigliabile non ridursi agli ultimi giorni, sia per evitare eventuali rallentamenti della piattaforma sia per avere il tempo necessario a completare correttamente il quiz richiesto.

Durante la finestra di candidatura, gli aspiranti partecipanti devono:

registrarsi sulla piattaforma inserire i propri dati personali rispondere al quiz inviare la richiesta

Una volta chiusa la fase di iscrizione, la Commissione Europea procede alla selezione, assegnando i pass disponibili in base alla graduatoria.

Quanti pass sono disponibili

Ogni anno il numero di biglietti gratuiti è limitato e suddiviso tra i vari Paesi partecipanti. Questo significa che le possibilità di successo dipendono anche dal numero di candidati per ciascuna nazione.

In genere, l’Italia rientra tra i Paesi con una quota significativa, ma la competizione resta alta, soprattutto considerando il crescente interesse per l’iniziativa.

Perché è un’opportunità da non perdere

Ottenere un pass Interrail gratuito rappresenta molto più di un semplice viaggio. È un’occasione per sviluppare autonomia, spirito di adattamento e competenze interculturali. Viaggiare in treno attraverso l’Europa permette di vivere un’esperienza immersiva, lontana dai classici itinerari turistici.

Inoltre, per molti giovani si tratta della prima vera esperienza di viaggio indipendente, con un forte impatto sulla crescita personale.

Consigli utili per aumentare le possibilità

Per chi intende partecipare, è fondamentale prepararsi in anticipo:

monitorare le date ufficiali di apertura del bando

compilare con attenzione tutti i campi richiesti

non sottovalutare il quiz

verificare i requisiti prima dell’invio

Anche se non esiste una garanzia di selezione, una candidatura completa e accurata può fare la differenza.