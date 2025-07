Interdizione alla balneazione a Manfredonia. Dell’erba: “I cittadini hanno diritto di sapere chi ha sbagliato” 

La gravità della situazione derivante dalla fuoriuscita di liquami, a seguito della rottura di un tratto fognario, che ha indotto il Sindaco di Manfredonia ad interdire un tratto di balneazione tra Manfredonia e Siponto, impone un intervento urgente, diretto a risolvere rapidamente il problema ma, soprattutto, ad accertare eventuali responsabilità. A riguardo è intervenuto il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba che ha predisposto una richiesta di audizione in commissione regionale Ambiente dei vertici di Acquedotti di Puglia.



“I manfredoniani hanno diritto di conoscere chi è il responsabile di quanto accaduto, ecco perchè chiederò che Acquedotti di Puglia venga in Commissione con i suoi massimi rappresentanti facendo chiarezza anche sui ritardi degli interventi di sostituzione del tratto fognario ormai obsoleto.



“È necessario sapere chi effettivamente ha deciso di ritardare l’intervento di riparazione e per quali reali ragioni, assumendosi la responsabilità della sua ennesima rottura e conseguente sversamento del liquame anche in mare; così come è altrettanto necessario capire se vi fossero o meno le condizioni per procedere alla pronta sostituzione del tratto fognario interessato già nei giorni precedenti alla rottura e se siano stati altri, e non AQP, a chiedere di rimandare i lavori necessari. Tutto ciò è assolutamente doveroso affinché la Città di Manfredonia sappia con certezza su chi gravano le responsabilità (anche politiche) di quanto accaduto e sta ancora accadendo”, conclude Paolo Dell’Erba.