“inSubbuglio”, dal 12 febbraio arriva la convocazione alle donne della Bottega degli Apocrifi per una chiamata alla rivolta per la città che vorremmo

“inSUBBUGLIO“. Arriva come la primavera, come un augurio di risveglio in una città pacificata dalla distrazione questa convocazione della Bottega degli Apocrifi alle cittadine di Manfredonia e della Capitanata tutta, che abbiano dai 16 ai 116 anni e il desiderio di mettersi in gioco in un laboratorio teatrale e coreutico gratuito, che porterà al riallestimento dello spettacolo “SottoSopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili“, in scena ad aprile nella stagione di prosa “respIRA” del Teatro Comunale “Lucio Dalla”.

“SottoSopra” è il secondo movimento del Cantiere Apocrifi25 (che la scorsa estate ha dato vita a “Canto per la città. 1620″): 25 mesi per scavare nei primi 25 anni di vita della compagnia teatrale, portando al riallestimento di alcuni spettacoli fortemente identitari degli Apocrifi, tra quelli che maggiormente hanno segnato il loro rapporto col territorio che hanno scelto di abitare artisticamente.

Era il 2007 quando la compagnia metteva in scena proprio “Sottosopra“, un testo originale di Stefania Marrone e Cosimo Severo, che curava anche la regia dello spettacolo, con le musiche originali del M° Fabio Trimigno eseguite dal vivo da tre musicisti, con due attori professionisti e un coro di venti donne chiamate a rimettere in vita una ferita e un conflitto ancora irrisolto: la vicenda Enichem di Manfredonia, che nel 1988 ha mostrato a tutti la difficile convivenza tra la città e la fabbrica inquinante.

“A distanza di diciannove anni ripartiamo dal conflitto mai sanato lavoro/salute, dal salvifico disordine di una protesta al femminile a cui ha dato vita, anima e corpo nel 1988 il Movimento cittadino donne, ripartiamo dalla piazza e dalle sue domande, dalla manifestazione dei quarantamila che non diresti mai che è successo a Manfredonia; ripartiamo dalle madri, mogli, figlie, nonne, lavoratrici e casalinghe che da quella piazza mettono sottosopra la terra, le sedie, la stampa, le abitudini. Ripartiamo da quelle sedie fuori posto, dai capelli scompigliati, dalle voci levate, dalle cene lasciate pronte e dagli sguardi oltre l’orizzonte; ripartiamo dal CORO del Movimento cittadino donne, che protestando insieme hanno insegnato a una città a dire noi”, le parole degli Apocrifi.

Arriva così questa convocazione alle cittadine a farsi Coro di questa storia, a essere il corpo che la agisce, a prendere parola pubblica su di essa.

Le iscrizioni sono aperte dal 12 febbraio 2026. Il laboratorio, invece, avrà inizio il prossimo 6 marzo, per tredici appuntamenti: venerdì 6, lunedì 9, lunedì 16, mercoledì 18, venerdì 20, sabato 21, giovedì 26, sabato 28, domenica 29, lunedì 30 marzo. Martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 aprile. I giorni di spettacolo saranno venerdì 10, sabato 11, domenica 12 aprile in serale e alcune in matinée per le studentesse e gli studenti della provincia di Foggia.

Per informazioni e iscrizioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it, oppure sarà sufficiente compilare e rinviare la scheda d’iscrizione all’indirizzo bottegadegliapocrifi@gmail.com.