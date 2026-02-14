[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innamorarsi della “Puglia inattesa”: in aprile 4 giorni di residenza gratuita ad Orsara

Quattro fotografi saranno ospitati per quattro a Orsara di Puglia, i loro scatti protagonisti di due mostre

Dentro la Puglia che non ti aspetti, valorizzando l’amore per i borghi e l’entroterra della regione

Call aperta a tutti, professionisti e fotografi amatoriali, ecco come partecipare gratuitamente

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – C’è una “Puglia inattesa” pronta a far innamorare viaggiatori e turisti, ne ha parlato anche Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, durante la BIT di Milano: è la regione inaspettata e sorprendente dell’entroterra e dei borghi. Orsara è parte integrante di quella “Puglia che non ti aspetti”, con i suoi boschi, i dolci rilievi montani che la abbracciano, un borgo antico ricco di luoghi d’interesse, un patrimonio storico, culturale ed enogastronomico di assoluto rilievo.

Per arrivi e presenze turistiche inerenti a Orsara di Puglia, i dati statistici puntuali per il 2024 e il 2025 sono attualmente in fase di consolidamento nei dataset analitici per singolo comune. Tuttavia, basandosi sugli ultimi report dell’agenzia regionale Pugliapromozione e dell’Osservatorio Regionale, è possibile delineare un quadro interessante secondo il quale Orsara si inserisce nel trend di crescita della “Puglia inattesa” che, nel 2025, ha visto un incremento regionale degli arrivi (+13%) e delle presenze (+10%) rispetto all’anno precedente.

QUATTRO GIORNI PER INNAMORARSI. Per incrementare l’attrattività del paese e destagionalizzarne l’offerta turistico-culturale, nell’ambito del progetto comunale finanziato dal PNRR Borghi, Orsara di Puglia dal 23 al 26 aprile 2026 darà ospitalità gratuita (vitto e alloggio) a quattro fotografi. La call è aperta a tutti, fotografi professionisti e amatoriali, italiani e stranieri, che vogliano vivere un’esperienza immersiva nel ‘paese dell’Orsa”. La partecipazione è gratuita. Le domande per partecipare devono contenere un breve curriculum-biografia, un portfolio di 10 immagini incentrate sulla fotografia di ritratto e di reportage, una breve lettera di motivazione (massimo 500 caratteri). La documentazione richiesta deve essere inviata entro la mezzanotte del 3 aprile 2026 (tramite Wetransfer o Form Google) agli indirizzi email che seguono: patriziodemichele@gmail.com e orsarainforma@gmail.com. Il bando completo, compresi i criteri di selezione e le responsabilità dei partecipanti selezionati, è consultabile all’indirizzo web https://www.visitorsaradipuglia.it/bando-residenza-fotografica/.

Le persone selezionate vivranno un’esperienza immersiva nella cultura e nella quotidianità del paese, in un periodo, la primavera, in cui il risveglio e i colori della natura cambiano il paesaggio, donano una luce nuova ai volti della gente e alle attività che descrivono la vita di Orsara di Puglia, la sua quotidianità, lo sguardo su presente e futuro. Con i loro scatti, fotografe e fotografi cercheranno di cogliere e interpretare l’identità, il paesaggio umano e la luce di un popolo e di un paese. Le fotografie realizzate e il profilo di autrici e autori delle immagini saranno promossi e valorizzati attraverso i social e la comunicazione ufficiale della residenza fotografica che ha un titolo emblematico: “Dove Tende la Luce – Orsara di Puglia”. L’iniziativa è coordinata da Patrizio De Michele (Archivio Fuoco).

DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE. Al termine della residenza artistica, saranno selezionate 60 fotografie tra quelle realizzate dai partecipanti: quegli scatti daranno vita a due mostre fotografiche che verranno allestite a Orsara di Puglia e saranno aperte al pubblico durante l’estate 2026. Entrambe le mostre saranno promosse sui social e sui media per valorizzare l’impegno e il valore delle opere fotografiche e dei loro autori.