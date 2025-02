Iniziative per la sicurezza urbana di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CONFERENZA STAMPA – INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA A MANFREDONIA

Dalla videosorveglianza al progetto “Si Può Fare in Sicurezza” per il protagonismo giovanile

Giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà una conferenza stampa presieduta dal sindaco di Manfredonia Domenico la Marca e l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente per presentare le nuove iniziative per la sicurezza urbana a Manfredonia.

Durante l’incontro saranno illustrati l’attivazione del sistema di videosorveglianza e il piano di implementazione dello stesso, l’adesione della città al Patto per la Sicurezza Urbana e il progetto “Si Può Fare in Sicurezza – Manfredonia”, un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni, finanziata attraverso il Fondo Unico Giustizia e finalizzata a promuovere la cittadinanza attiva e la prevenzione del disagio sociale.

Alla conferenza stampa interverranno il Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, il Questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a testimonianza dell’importanza di un’azione sinergica tra istituzioni locali e nazionali per la sicurezza urbana e la coesione sociale.

La sicurezza rappresenta un bene primario per la comunità, indispensabile per garantire lo sviluppo sociale ed economico del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oltre alle fondamentali attività di prevenzione e repressione dei reati svolte dall’Autorità Giudiziaria, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Forze dell’Ordine, è necessario intervenire sulle cause profonde del disagio e del degrado, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza.

L’incontro offrirà un momento di confronto essenziale per rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e cittadinanza, promuovendo strategie condivise per la sicurezza del territorio.