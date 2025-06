[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inizia l’estate e arriva il Gargàra Fest a Baia Calenella

Line up con Flaminio Maphia, Gnut e Gipsy project

Confermata l’alleanza con la Carta di Calenella

Il solstizio d’estate a Baia Calenella è nel segno della terza edizione di Gargàra Fest. Dal 20 al 22 giugno, il Villaggio Turistico Calenella ospiterà eventi live e dj set per riempire di suoni le prime serate estive dell’anno.

LIVE & DJ SET

Start il 20 giugno, alle 21.30, con Gnut e il “Luntano ‘a te Tour”. Il cantautore napoletano è impegnato a girare un po’ l’Italia facendo un tuffo nel passato e ripercorrendo i brani più significativi del suo percorso artistico.

Il tour prende il nome dal nuovo inedito del cantautore partenopeo, uscito a fine gennaio e registrato con gli archi di Mattia Boschi e Marco Sica, musicisti coi quali Gnut ha collaborato a lungo negli anni passati.

Il 22 giugno spazio all’hip hop dei Flaminio Maphia. Nato a Roma negli anni ’90, il gruppo ha rappresentato la scena capitolina con brani iconici – “Restafestagangsta”, “Bada” e “Ragazze acidelle” – fondati su un mix di rap, ironia e un forte legame con la cultura urbana.

I Flaminio Maphia ripercorreranno la loro carriera, proponendo un mix di successi storici e brani inediti, per un’esperienza unica e coinvolgente. Con loro, al Gargàra Fest si celebreranno la passione e l’energia che hanno caratterizzato tre decenni di storia dell’hip hop italiano.

La chiusura del Gargàra Fest ’25 sarà dedicata alle contaminazioni tra le sonorità jazz e tzigane interpretate dal trio Gipsy Project.

Terminati i live, i protagonisti del palco diventeranno i dj della crew di Gargàra Fest. Alla consolle si alterneranno Sandro Vox, Michele Luciani, William Ciavarella e Dj Frak.

L’accesso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti.

LA CARTA DI CALENELLA

Un’alleanza virtuosa nel segno della sostenibilità ambientale e della valorizzazione dei punti di forza del Gargano è stata costruita tra il Gargàra Fest e la Carta di Calenella.

Il 22 giugno svolgerà la XVII Adunanza presso il Villaggio Turistico Calenella. A partire dalle 11.00, i 34 Autori della Carta di Calenella parteciperanno alla presentazione del volume “Competenze in rete. Il ciclo di adunanze della Carta di Calenella ’21. Dissertazioni. Seconda e terza stagione 2022-2023 e 2023-2024”. In programma gli interventi dei curatori del volume – Nello Biscotti, Teresa Maria Rauzino e Michele Eugenio Di Carlo – e dell’editore Andrea Pacilli. A seguire, la tavola rotonda sul tema “Quale futuro per la Carta di Calenella?”.

Chiuderà la mattinata il momento musicale con il Coro Armonie di Ischitella e la partecipazione straordinaria di Rosa Ricciotti, con al pianoforte Ivan Guerrieri.

Nel pomeriggio, alle 16.00, in programma la visita alla vicina Necropoli di Monte Pucci guidata dal georgofilo Nello Biscotti.

CREDITS

“Gargara Fest” è organizzato dall’associazione “Finis Terrae”. Si propone di valorizzare le risorse materiali e immateriali del Gargano, promuovere l’integrazione sostenibile tra socializzazione e fruizione di luoghi tutelati e da proteggere, stimolare la destagionalizzazione dei flussi turistici.

È patrocinato da Regione Puglia, Comune di Vico del Gargano e Pro Loco di San Menaio e Calenella ed è sostenuto da Puglia Culture.