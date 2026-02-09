Eventi Manfredonia

Incontro informativo sulla sicurezza della navigazione da diporto

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 18, a Manfredonia, presso la sede di Viale Miramare della Lega Navale, si terrà un incontro informativo sulla “Sicurezza della Navigazione da Diporto”, promosso dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Manfredonia – Guardia Costiera.

Relatore principale dell’incontro sarà il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia, il Capitano di Fregata, Marco PEPE.

L’incontro, è finalizzato ad accrescere la cultura nautica diportistica, e in particolare l’occasione per illustrare gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di dotazioni di sicurezza e le recenti modifiche al Codice della Nautica da diporto, che introducono requisiti più stringenti e semplificazioni anche tecnologiche.

L’incontro ha il Patrocinio della Città di Manfredonia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – gruppo di Manfredonia.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

