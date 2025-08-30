Incontro del Vescovo con il Comitato Festa Patronale: “Il Comitato ha uno stile e un’identità storici”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📌 Incontro del Vescovo con il Comitato Festa Patronale

Come da tradizione, poco prima della Solenne Concelebrazione Eucaristica Pontificale del 30 agosto, festa di Maria SS. di Siponto, l’Arcivescovo padre Franco Moscone ha incontrato il Comitato Festa Patronale per un saluto e un ringraziamento.

Le sue parole:



«Ringrazio il Comitato Festa Patronale che, anche quest’anno, si è impegnato a preparare la festa della Madonna di Siponto, nonostante le difficoltà e il tempo non sempre favorevole.



In città operano due forze preziose: da una parte la comunità cittadina, che attende la festa e vi partecipa con entusiasmo; dall’altra, il Comitato, che con dedizione organizza e coordina. Anche se i lavori sono iniziati in ritardo, i cittadini hanno dimostrato di saper attendere con gioia questo momento e il gruppo, quando è unito e coeso, riesce sempre a recuperare, a sciogliere nodi e a ridurre i tempi. La coesione e la solidarietà sono la vera forza.



Il Comitato ha uno stile e un’identità storici: molti di voi sono volti che da anni custodiscono questa tradizione, portando avanti principi che funzionano perché fondati su valori solidi. La festa patronale ha sempre questo doppio binario: da una parte quello civile, che appartiene alla città e alla sua storia; dall’altra quello religioso, che custodisce l’origine e i valori evangelici legati a Maria.

Vi ringrazio perché, attraverso il vostro impegno, siamo tutti al servizio della nostra città, della sua storia e dei suoi valori.»