Incontro chiarificatore Gradinata Est-Rotice: ottimismo sul prossimo futuro del Manfredonia Calcio

Si è svolto ieri, presso la terrazza dell’Info Point Piazzetta Mercato di Manfredonia l’incontro organizzato dalla Gradinata Est a cui ha partecipato anche il patron del Manfredonia Calcio Gianni Rotice.

Nutrita la partecipazione di tifosi biancocelesti in un batti-ribatti durato oltre un’ora e mezza e finito con una stretta di mano simbolica tra il tifo organizzato e la società sipontina.

Nell’incontro si sono toccati molti punti che hanno agitato le acque nelle ultime settimane, dalle offerte di acquisto del club vanificate nel nulla, sino ai prezzi dei tagliandi che verranno rivisti nelle prossime ore.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti comunali come l’Assessore Francesco Schiavone ed il consigliere delegato Nicola Mangano.

Nel tardo pomeriggio di oggi, invece, ci sarà la presentazione della stagione dei sipontini a cui, probabilmente, parteciperanno anche componenti della ‘Est’ che dovrebbero anche essere sui gradoni a tifare il Donia domenica contro la Virtus Francavilla.