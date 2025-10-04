Incidente sulla SS172: veicolo in panne travolto da un'auto a tutta velocità. Ferita una donna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attimi di paura nella serata di Giovedì 2 Ottobre lungo la Strada Statale 172, nei pressi di una rotatoria vicino Martina Franca, nel tarantino.

Verso le ore 20:00, infatti, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, causando inevitabilmente rallentamenti al traffico.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità avrebbe travolto un veicolo in panne posto sulla destra della carreggiata, con quest’ultimo che sarebbe finito poi contro il guardrail.

Ferita la donna all’interno del veicolo fermo, immediatamente trasportata in ospedale ma in condizioni non preoccupanti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Martina Franca che ha avviato i rilievi per la completa ricostruzione di dinamiche e responsabilità del sinistro.

Poco dopo, la circolazione è stata riavviata in completa sicurezza anche grazie all’arrivo di un carro attrezzi che ha rimosso il veicolo danneggiato.