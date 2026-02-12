Incidente a San Giovanni Rotondo: auto si ribalta dopo l’impatto. Feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di forte tensione intorno alle 19:30 di questa sera a San Giovanni Rotondo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, causando apprensione tra i residenti della zona.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti, un’auto stava percorrendo un tratto in discesa quando un’altra macchina si sarebbe immessa da una strada laterale. Per cause che restano in corso di accertamento, il conducente del primo veicolo avrebbe perso il controllo poco dopo aver superato l’incrocio.

La vettura ha quindi sbandato e si è ribaltata, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Alcuni passanti, allarmati dalla scena, hanno prontamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente e il mezzo coinvolto, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, il traffico ha subito rallentamenti e disagi temporanei.