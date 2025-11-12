[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inchiostro di Puglia e la Corriera di Natale

Ogni Natale, migliaia di pugliesi vivono lontano dalla loro terra, dalle loro famiglie e dai profumi che ricordano casa.

Ci sono valigie che si preparano di fretta, messaggi che provano a colmare le distanze e cuori che, nonostante tutto, restano legati alla Puglia come a un faro nella notte.

Quest’anno abbiamo deciso di accorciare davvero quella distanza, trasformando un viaggio in un gesto d’amore.

Nasce così “La Corriera di Natale”, un’iniziativa che porta con sé il calore di Inchiostro di Puglia e il sostegno prezioso di Cotrap, Sita Sud, Dulciar e MYT Communication: una corriera che unisce il Nord e il Sud, Milano e Bari, le persone e le loro radici.

Un pullman gratuito che diventa un abbraccio in movimento.

Un’opportunità per chi vuole tornare a casa e per i familiari che desiderano raggiungere i propri cari lontani.

Un viaggio semplice, sincero, costruito con la collaborazione di chi crede nell’importanza di ritrovarsi.

COME FUNZIONA

1. Invia la tua candidatura compilando il modulo online 2. In caso di selezione : Ricevi la conferma via email con tutte le info di viaggio. 3. Presentati al punto di partenza con un documento d’identità. 4. Goditi il viaggio e l’atmosfera natalizia, tra musica, racconti e sorrisi.