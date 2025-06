[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendio San Salvatore, al lavoro i volontari di Protezione Civile di Manfredonia e Monte Sant’Angelo

Continua a bruciare il Gargano Sud, mentre l’incendio di San Giovanni Rotondo in zona Pantano non riesce ad essere domato da ieri e sono ripresi i lanci del Canadair che pesca incessantemente nel Golfo di Manfredonia, all’ora di pranzo è partito un nuovo focolaio in zona San Salvatore respinto dal Maestrale si sta spingendo sui costoni verso Manfredonia. Su questo secondo incendio stanno operando volontari di Protezione Civile di Manfredonia e Monte Sant’Angelo