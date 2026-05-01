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Incendio nel Palazzo della Provincia di Foggia

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nel Palazzo della Provincia di Foggia.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

Un incendio è scoppiato all’interno di Palazzo Dogana la sede dell’amministrazione provinciale di Foggia. Stando alle prime informazioni le fiamme sarebbero scoppiate, per causa ancora da accertare, all’interno della stanza della Consigliera di Parità. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale.