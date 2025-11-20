Incendio Manfredonia: panico, paura e danni. Ma per fortuna nessuna vittima
Tanta paura a Manfredonia dove, poco prima di pranzo, un appartamento nel quartiere di Monticchio, tra Via Alfieri e Via Beccarini, è stato avvolto dalle fiamme in poco tempo.
Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, a fatica, hanno domato il rogo e messo in sicurezza lo stabile.
L’intera area, invece, è stata messa in sicurezza dalle Forze dell’Ordine che hanno allontanato i tanti curiosi.
La signora che occupava lo stabile, da quando si apprende, è stata messa in sicurezza ed è uscita autonomamente dall’appartamento prima che le fiamme lo avvolgessero del tutto.
Adesso toccherà ai Vigili del Fuoco accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali danni alle abitazioni limitrofe.