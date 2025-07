[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendio Frattarolo, situazione sotto controllo

L’incendio che ha interessato la zona di Frattarolo nelle scorse ore è stato definitivamente domato grazie all’intervento decisivo del Canadair.

Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle squadre intervenute, per garantire la messa in sicurezza dell’area.

Un ringraziamento sentito e doveroso va a tutte le forze impegnate sul campo: Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, ai volontari della P.A.S.E.R. e agli operatori dell’ARIF Puglia, per il lavoro svolto.

La collaborazione tra enti, associazioni e forze operative ha permesso di affrontare con efficacia l’emergenza e tutelare un’area già colpita e particolarmente sensibile del nostro territorio.