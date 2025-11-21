[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendio di ieri a Manfredonia, ordinanza di sgombero di due immobili

Il SINDACO

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali), che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in

materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;

VISTO il rapporto dei Vigili del Fuoco di n. 8466/2025 in data 20/11/2025, attestante l’incendio

verificatosi in data 20/11/2025 presso l’immobile sito in Manfredonia, al terzo piano interno 13 con

ingresso da Via Vittorio Alfieri civ. 5, interessando anche l’interno 17 del quarto piano sulla stessa

verticale;

VISTO il verbale redatto da personale dell’Ufficio Tecnico in data 20/11/2025;

CONSIDERATO che l’incendio ha interessato l’immobile a destinazione residenziale, Piano terzo

in Via Vittorio Alfieri, civ. 5, di un edificio composto da sette piani fuori terra, oltre il piano terra;

RITENUTO sussistere un pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza degli occupanti

dell’immobile e dei cittadini, derivante dalla necessaria verifica di stabilità strutturale dei solai;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza alla salvaguardia della pubblica incolumità;

ORDINA