Incendio di ieri a Manfredonia, ordinanza di sgombero di due immobili
Il SINDACO
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in
materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
VISTO il rapporto dei Vigili del Fuoco di n. 8466/2025 in data 20/11/2025, attestante l’incendio
verificatosi in data 20/11/2025 presso l’immobile sito in Manfredonia, al terzo piano interno 13 con
ingresso da Via Vittorio Alfieri civ. 5, interessando anche l’interno 17 del quarto piano sulla stessa
verticale;
VISTO il verbale redatto da personale dell’Ufficio Tecnico in data 20/11/2025;
CONSIDERATO che l’incendio ha interessato l’immobile a destinazione residenziale, Piano terzo
in Via Vittorio Alfieri, civ. 5, di un edificio composto da sette piani fuori terra, oltre il piano terra;
RITENUTO sussistere un pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza degli occupanti
dell’immobile e dei cittadini, derivante dalla necessaria verifica di stabilità strutturale dei solai;
CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza alla salvaguardia della pubblica incolumità;
ORDINA
- L’immediato sgombero dell’immobile sito in Manfredonia, situato al piano terzo in Via
Vittorio Alfieri, civ. 5, interno 13, interamente interessato dall’incendio in parola, con
divieto di accesso e permanenza a chiunque, ad eccezione del personale autorizzato per le
operazioni di smaltimento dei materiali danneggiati, per la messa in sicurezza e la verifica
statica;
- 1.L’immediato sgombero dell’immobile sito in Manfredonia, situato al piano quarto in ViaVittorio Alfieri, civ. 5, interno 17, soprastante l’immobile interessato dall’incendio in parola, con divieto di accesso e permanenza a chiunque, ad eccezione del personale autorizzato per le operazioni di messa in sicurezza e la verifica statica;
- L’obbligo per il proprietario dell’immobile al terzo piano, interno 13 con ingresso in Via
Vittorio Alfieri, civ. 5, di provvedere, entro il termine di 5 giorni, all’immediata
rimozione e smaltimento di tutto il materiale danneggiato dall’incendio;
3.L’obbligo per i proprietari degli immobili del condominio sito in Via Vittorio Alfieri, civ. 5,
di provvedere entro il termine di 15 giorni, alla messa in sicurezza e alle verifiche statiche
necessarie a valutare la sicurezza strutturale dell’edificio;
- La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune;
- La trasmissione della presente ordinanza al Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, al
Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, alla Prefettura di Foggia, al VI
Settore – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile e ai proprietari degli immobili interessati,
identificati nei Sig.ri omississ e Sig.ra omississ;
AVVERTE
Che l’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge.
DISPONE
Che la Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.