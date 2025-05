[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi, Nobiletti: “Regione Puglia, i fondi ci sono, i progetti sono pronti, serve accelerazione”

Le immagini dell’ennesimo rogo sulla Strada Provinciale n.24 – con le ecoballe avvolte dalle fiamme – raccontano un’urgenza che nessuno può più ignorare. Un segnale forte, che ci chiede di accelerare, di agire, di unire gli sforzi istituzionali per rispondere alle attese dei cittadini.

La Provincia di Foggia ha già indicato alcune direttrici operative con la delibera n. 54 del 28 marzo 2025 e il successivo sollecito del 9 maggio 2025. Abbiamo chiesto, in modo trasparente e formale, alla Regione Puglia una rimodulazione del Piano di Tutela Ambientale (PTA), per orientare subito le risorse disponibili verso interventi di pulizia, bonifica e contrasto al degrado ambientale. Abbiamo inoltre segnalato l’opportunità di ripristinare la Polizia Provinciale, quale presidio fondamentale per la vigilanza e la prevenzione sul territorio.

Oggi ci rivolgiamo nuovamente alla Regione Puglia con un richiamo alla responsabilità: i fondi ci sono, i progetti sono pronti, il contesto richiede solo un’accelerazione condivisa.

Il territorio della Capitanata – con le sue bellezze, le sue complessità, le sue fragilità – ha bisogno di essere accompagnato, sostenuto, tutelato. I cittadini ci chiedono risposte concrete, e lo fanno con la forza pacata di chi ama profondamente la propria terra.

Per questo rinnovo oggi il mio appello istituzionale al Presidente Michele Emiliano, all’Assessore Triggiani, al Direttore Garofoli: mettiamo in campo ogni energia possibile. Rafforziamo il dialogo, attiviamo le risorse, coordiniamo gli interventi.

Come Presidente della Provincia, come cittadino, come padre, credo nel valore della cooperazione tra istituzioni. E oggi, più che mai, credo sia il momento di dimostrarlo con i fatti.