[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi a Manfredonia, gli Apocrifi domani convocano un’ASSEMBLEA CITTADINA. ”Annulliamo l’evento artistico in programma e proclamiamo il nostro lutto cittadino”

Annullato per lutto cittadino il cameo musicale su Vivaldi di Teatro Bottega degli Apocrifi, previsto per domani sera presso il porto turistico Marina del Gargano.

Gli Apocrifi hanno scelto di trasformare l’evento in programma in un’ASSEMBLEA CITTADINA per chiunque vorrà esserci.



L’appuntamento in agenda resta il medesimo: domenica 20 luglio alle 20.00 nello spazio Apocrifi di Marina del Gargano.

A cambiare è la natura dell’evento, non il cameo musicale “Vivaldi, il prete rosso (di capelli)”, previsto all’interno del programma di “Mille di queste notti” del Manfredonia Festival, ma un’assemblea cittadina per mettere in circolo pensieri, azioni per riappropriarci della nostra città, che oggi pare appannaggio di una criminalità organizzata che non è mai sparita e che torna in questi giorni e mesi a colpire con ferocia, a marcare quello che ritiene essere il suo territorio.

800 ettari di oasi naturale distrutta, di nidi e animali arsi vivi; un tentativo d’incendio stamattina alla Pineta di Siponto, ora che stava tornando uno spazio di fruizione pubblica; l’incendio alle ecoballe della zona industriale di due giorni fa; e a suggellare tutto come una firma tornano le auto bruciate in città o rese bersagli di proiettili.

“L’unico gesto sensato oggi ci sembra proclamare il nostro lutto cittadino, e provare a contarci, sapere quanti siamo, sapere quanti corpi/menti/occhi non sono disposti a voltarsi dall’altra parte o a ritenersi paghi di un commento sui social”, dichiarano Cosimo Severo e Stefania Marrone degli Apocrifi.

“Ci servirà per ricordarcelo nel momento in cui ogni battaglia – di tutte quelle che faremo ininterrottamente – promettono gli Apocrifi – ci sembrerà inutile perché troppo debole, perché di solitudini si nutre la debolezza. Ci servirà che lo sappiano coloro che credono di poter disporre a loro misero piacimento di questa terra, dei suoi cittadini e del suo futuro”.

Foto di Copertina: Bruno Mondelli (foto del 2022)