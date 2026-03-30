Inaugurazione di casa alloggio per anziani a Mattinata

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INAUGURAZIONE DI CASA ALLOGGIO PER ANZIANI “dott. G. RADATTI” – MARTEDÌ 31 MARZO ORE 18.00 – POLIAMBULATORIO DI MATTINATA

L’Amministrazione comunale è lieta di comunicare che martedì 31 marzo p.v. alle ore 18.00, presso il primo piano del Poliambulatorio sito in via S. Michele Arcangelo, si terrà un momento inaugurale per la nuova Casa Alloggio per Anziani intitolata all’indimenticato dott. Giuseppe Radatti. Un altro grande risultato delle politiche di welfare di questa Amministrazione a favore della nostra Comunità.

La Casa Alloggio per Anziani – realizzata in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007, art. 64 è dotata di 13 alloggi con una superficie complessiva di 520 mq ca. Gli alloggi hanno superfici variabili che prevedono una utenza differenziata, di cui 7 dotati di 2 posti letto e 6 dotati di un posto letto. Ha una ricettività massima di 20 posti letto. E’ una struttura residenziale costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia, dotata di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti. La struttura è inoltre dotata di servizi collettivi per una superficie di 370 mq ca. ed in particolare: una reception con ufficio direzionale, una ampia sala TV, una sala informatica di nuova generazione, una sala polifunzionale multimediale e per l’intrattenimento e la socializzazione tra gli ospiti della casa alloggio. Il soggetto gestore è la società “SAN FRANCESCO S.R.L.” con sede

in via Mario Carli, 62-64 – 71016 – San Severo che si è aggiudicata la gara ad evidenza pubblica presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. Per informazioni sarà possibile recarsi direttamente in struttura a partire già da mercoledì 1 aprile 2026.

La cittadinanza è invitata a partecipare!