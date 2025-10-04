Inaugurato il nuovo Stadio Comunale “Carmelo Costantino Mascolo” di San Nicandro Garganico
Inaugurato il nuovo Stadio Comunale “Carmelo Costantino Mascolo” di San Nicandro Garganico
Un momento storico per la nostra comunità: abbiamo restituito alla cittadinanza di San Nicandro Garganico un campo sportivo rinnovato e intitolato a Carmelo Costantino Mascolo, figura di riferimento per lo sport e per il nostro territorio.
Ringraziamo tutte le autorità presenti per aver condiviso con noi questa giornata:
il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese,
il Presidente della FIGC Puglia Vito Tisci,
il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Gianpaolo D’Antuono,
e tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo.
Un’emozione grandissima, perché lo sport è vita, aggregazione e crescita per i nostri giovani e per l’intera comunità.
Oggi consegniamo con orgoglio questo impianto rinnovato alla nostra città.
San Nicandro Garganico riparte anche dallo sport
Lo scrive il sindaco Matteo Vocale