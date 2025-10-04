[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inaugurato il nuovo Stadio Comunale “Carmelo Costantino Mascolo” di San Nicandro Garganico

Un momento storico per la nostra comunità: abbiamo restituito alla cittadinanza di San Nicandro Garganico un campo sportivo rinnovato e intitolato a Carmelo Costantino Mascolo, figura di riferimento per lo sport e per il nostro territorio.

Ringraziamo tutte le autorità presenti per aver condiviso con noi questa giornata:

il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese,

il Presidente della FIGC Puglia Vito Tisci,

il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Gianpaolo D’Antuono,

e tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo.

Un’emozione grandissima, perché lo sport è vita, aggregazione e crescita per i nostri giovani e per l’intera comunità.

Oggi consegniamo con orgoglio questo impianto rinnovato alla nostra città.

San Nicandro Garganico riparte anche dallo sport

Lo scrive il sindaco Matteo Vocale