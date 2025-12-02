[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inaugurato a Roseto Valfortore il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe: un successo straordinario tra luci, emozioni e… tanta voglia di tornare bambini

Roseto Valfortore ha vissuto una giornata indimenticabile: domenica 30 novembre si è ufficialmente inaugurato il “Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe”, l’evento che, ormai tradizionale, dà il via al periodo natalizio nel pittoresco borgo dei Monti Dauni. E quest’anno l’affluenza ha superato ogni aspettativa: centinaia di persone, provenienti non solo dai paesi limitrofi ma anche da diverse località della Puglia e della vicina Campania, hanno raggiunto Roseto trasformandolo in un vero e proprio villaggio delle fiabe a cielo aperto.

Fin dal pomeriggio, piazza Bartolomeo III di Capua ha iniziato a riempirsi di famiglie, bambini, visitatori e appassionati di atmosfere natalizie. Alle 18:30, come da tradizione, è avvenuta la solenne accensione delle luminarie, un’apertura scenografica che ha fatto brillare il centro storico tra applausi, sorrisi e telefonini puntati verso il cielo.

A guidare la festa, la frizzante parata delle mascotte della Martino’s Eventi, accompagnate dagli immancabili elfi e dai personaggi della popolare Casa degli Elfi. Per la gioia dei più piccoli – ma anche degli adulti – sono arrivati tra le vie medievali del borgo Elsa di Frozen, Biancaneve, Cenerentola e altri protagonisti delle fiabe, pronti a salutare e scattare foto ricordo con i visitatori.

La sfilata ha condotto poi i visitatori verso La Camminata del donatore e illuminata per l’occasione fino a raggiungere via coste, dove il pubblico ha potuto assistere a una proiezione speciale sul Bosco Vetruscelli, uno dei luoghi simbolo di Roseto Valfortore. Un momento che ha unito natura, storia e innovazione in un racconto visivo emozionante.

Da lì, la magia è continuata fino alla Casa degli Elfi, dove ad attendere grandi e piccoli c’era un suggestivo videomapping che ha animato l’intera facciata dell’edificio. Un effetto scenico che ha tenuto tutti con il fiato sospeso e che ha preceduto la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Mondo Magico.

A chiudere la serata, nuovamente in piazza, DJ Martino ha portato musica, intrattenimento e tanta allegria. Nel frattempo gli elfi, instancabili protagonisti della giornata, hanno distribuito caramelle e dolciumi a tutti i bambini.

Il Sindaco, Lucilla Parisi, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: «Questa inaugurazione è la prova che Roseto Valfortore sa essere accogliente, magica e viva come pochi altri luoghi. Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe non è solo un evento: è un invito a ritrovare entusiasmo, a sentirsi comunità e, perché no, a tornare un po’ bambini. Siamo fieri di aver attirato così tante persone nel nostro borgo, valorizzandone le tradizioni e la bellezza. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa straordinaria giornata.»

La grande partecipazione e l’entusiasmo dei visitatori hanno reso l’inaugurazione del Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe un evento memorabile.

Con questa splendida apertura, nel borgo dei Monti Dauni la magia del Natale è ufficialmente iniziata.

Buone feste a tutti… e che la magia continui!