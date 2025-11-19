Sport Manfredonia
In vendita i biglietti per Manfredonia-Heraclea
MANFREDONIA-HERACLEA: MODALITÀ TAGLIANDI
Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Heraclea in programma Domenica 23 Novembre alle ore 14:30.
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO*
|TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA
|€ 23.00
|TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA
|€ 18.00
|€ 15.00
|GRADINATA EST
|€ 12.00
|€ 8.00
|CURVA SUD/ P. COTUGNO
|€ 10.00
|€ 6.00
|CURVA NORD / SETTORE OSPITI
|€ 10.00
|€ 6.00
|UNDER 12 GRATIS
Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita
*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75
MODALITÀ ACCESSO UNDER 12
PRESENTARSI AI VARCHI DI ACCESSO CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO IN POSSESSO DI BIGLIETTO
|RIVENDITORI
|TICKETONE.IT (ACQUISTA QUI)
|BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
|BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(DA GIOVEDì 20 A SABATO 22 – DALLE 18:00 ALLE 20:00
DOMENICA 23 – DALLE 10 ALLE 14
