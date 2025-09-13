[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In ricordo di Juliana e Teo

Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa di Juliana e del piccolo Teo Marchano, moglie e figlio dell’allora calciatore biancoceleste Mauro.

Il loro ricordo continua a vivere nel cuore di tutta la famiglia del Manfredonia Calcio 1932 e di chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare i loro sorrisi.

Un destino crudele li ha portati via troppo presto, ma la loro dolcezza, la loro luce e la loro presenza rimangono indelebili nella memoria e nell’affetto della nostra comunità.