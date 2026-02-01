Ileana Argentin, martedì camera ardente in Campidoglio a Roma

Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Ileana Argentin, l'ex deputata del Partito Democratico scomparsa ieri all'età di 62 anni. La camera ardente sarà allestita martedì 3 febbraio nella Sala della...

Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Ileana Argentin, l'ex deputata del Partito Democratico scomparsa ieri all'età di 62 anni. La camera ardente sarà allestita martedì 3 febbraio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

L'ultimo saluto in Campidoglio

Per chi vorrà porgere un ultimo saluto alla parlamentare, la camera ardente sarà aperta dalle 10.30 alle 13. Affetta da amiotrofia spinale fin dalla nascita, Argentin ha dedicato la sua vita politica alla difesa dei diritti delle persone con disabilità, diventando un punto di riferimento per migliaia di famiglie. I funerali si terranno successivamente nella chiesa di Monte Mario.

Una vita per i diritti

Deputata per due legislature dal 2008 al 2018, Argentin si è battuta per l'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il suo impegno le ha valso il rispetto trasversale del mondo politico. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da esponenti di maggioranza e opposizione, uniti nel ricordare la sua determinazione e il suo coraggio.

Il cordoglio della politica

Il Partito Democratico ha espresso profondo dolore per la scomparsa di una figura storica del partito. Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha voluto rendere omaggio alla parlamentare, disponendo l'apertura della sala del Campidoglio per la camera ardente. La sua eredità politica e umana resterà un esempio per le future generazioni.