Ilary Blasi si sposa! Proposta da sogno a Parigi con anello da capogiro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo mesi di rumors, smentite tattiche e sorrisi sibillini, ora è ufficiale: Ilary Blasi si sposa. La conduttrice romana ha deciso di spazzare via ogni dubbio proprio nel giorno più romantico dell’anno, regalando ai suoi fan l’annuncio che tutti aspettavano.

La proposta: “My Forever Valentine”

Dimenticate i video strappalacrime o i comunicati stampa ingessati. Ilary ha scelto lo stile che più le appartiene: una storia Instagram dritta al punto.

Nella cornice di una Parigi notturna, con la Torre Eiffel scintillante a fare da testimone, la Blasi ha mostrato un anello di fidanzamento pazzesco.

Il gioiello: Un diamante taglio brillante (o forse cuscino, la luce era accecante!) incastonato su una montatura che urla “lusso”.

La dedica: Poche parole, ma definitive: “My Forever Valentine”.

Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che le ha ridato il sorriso dopo la burrasca con l’ex Capitano, ha colpito nel segno. I due, legati dalla fine del 2022, sembrano ormai una cosa sola. Bastian è riuscito in un’impresa non facile: conquistare non solo il cuore di Ilary, ma anche la stima della famiglia e dei figli di lei.

Il nodo del divorzio: marzo è il mese della verità

Ma quando vedremo Ilary in abito bianco? Sebbene l’entusiasmo sia alle stelle, c’è ancora un ultimo scoglio legale da superare.