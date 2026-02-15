Ilary Blasi si sposa! Proposta da sogno a Parigi con anello da capogiro
Dopo mesi di rumors, smentite tattiche e sorrisi sibillini, ora è ufficiale: Ilary Blasi si sposa. La conduttrice romana ha deciso di spazzare via ogni dubbio proprio nel giorno più romantico dell’anno, regalando ai suoi fan l’annuncio che tutti aspettavano.
La proposta: “My Forever Valentine”
Dimenticate i video strappalacrime o i comunicati stampa ingessati. Ilary ha scelto lo stile che più le appartiene: una storia Instagram dritta al punto.
Nella cornice di una Parigi notturna, con la Torre Eiffel scintillante a fare da testimone, la Blasi ha mostrato un anello di fidanzamento pazzesco.
- Il gioiello: Un diamante taglio brillante (o forse cuscino, la luce era accecante!) incastonato su una montatura che urla “lusso”.
- La dedica: Poche parole, ma definitive: “My Forever Valentine”.
Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che le ha ridato il sorriso dopo la burrasca con l’ex Capitano, ha colpito nel segno. I due, legati dalla fine del 2022, sembrano ormai una cosa sola. Bastian è riuscito in un’impresa non facile: conquistare non solo il cuore di Ilary, ma anche la stima della famiglia e dei figli di lei.
Il nodo del divorzio: marzo è il mese della verità
Ma quando vedremo Ilary in abito bianco? Sebbene l’entusiasmo sia alle stelle, c’è ancora un ultimo scoglio legale da superare.
“Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?”
Scherzava così Ilary solo poche settimane fa nelle interviste. E tecnicamente aveva ragione. Per il “Sì” definitivo bisogna attendere l’udienza decisiva per il divorzio da Francesco Totti, fissata per il 21 marzo 2026. Una volta firmate le carte che metteranno ufficialmente fine a vent’anni di storia con il Pupone, la strada per le nozze con Bastian sarà ufficialmente spianata.
Cosa sappiamo sulle nozze (per ora)
Le indiscrezioni parlano già di un matrimonio lontano da Roma, forse per evitare confronti con il passato o semplicemente per godersi il momento in totale privacy. Le opzioni sul tavolo?
- Germania: La terra d’origine di lui.
- Costiera Amalfitana: Uno dei posti del cuore della conduttrice.
Un 2026 d’oro per la Blasi
Non c’è solo l’amore nella vita di Ilary. Il 2026 si preannuncia come il suo anno della rinascita totale: tra il ritorno al timone di una versione rinnovata del Grande Fratello, il divorzio e i preparativi per il matrimonio, la conduttrice è pronta a riprendersi tutto.
E voi cosa ne pensate? Siete pronti a vedere Ilary di nuovo all’altare?