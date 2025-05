Ilary Blasi si consola con Bastian dopo il disastro di The Couple

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi si prende una pausa dopo il flop del suo programma “The Couple” e decide di trovare conforto in una fuga romantica sul Lago di Como. A Villa d’Este, uno degli hotel più esclusivi al mondo, la conduttrice 44enne si lascia cullare dalla compagnia del suo compagno Bastian Muller, di 37 anni, con cui condivide momenti di intimità e complicità. La coppia viene immortalata mentre passeggia tra le ville storiche di Bellagio e Varenna, scambiandosi sguardi affettuosi e godendosi cene a lume di candela.

Il flop di The Couple

Un modo per lasciarsi alle spalle il difficile capitolo di “The Couple”, chiuso senza finale e con il montepremi devoluto in beneficenza. Ilary, sempre protagonista della propria vita, preferisce voltare pagina senza parlare pubblicamente del fallimento, concentrandosi sul futuro. Si vocifera che potrebbe tornare in onda con “Battiti Live” durante l’estate, ma al momento tutto è ancora in fase di definizione. La sua fuga romantica sul lago, tra relax e passione, rappresenta un gesto di rinascita, una speranza di ripartire con energia e stile, proiettata verso nuove opportunità.