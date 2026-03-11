Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller: “Le cose possono accadere”. Sal Da Vinci possibile ospite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione non solo per il lavoro in televisione ma anche per la sua vita privata. La conduttrice, pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, ha parlato per la prima volta apertamente del possibile matrimonio con il compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco al suo fianco dalla fine del 2022.

In un’intervista al settimanale Chi, la showgirl ha raccontato di vivere un momento di grande serenità e di non escludere affatto il grande passo.

Ilary Blasi e Bastian Muller: matrimonio sempre più vicino

A 44 anni, Ilary Blasi si dice oggi più consapevole e centrata rispetto al passato. Dopo la lunga e complessa separazione da Francesco Totti, la conduttrice sembra aver ritrovato equilibrio e felicità accanto a Bastian Muller.

«Sono molto centrata, sto bene con me stessa. La persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto», ha spiegato.

Parole che lasciano intendere come il matrimonio con l’imprenditore tedesco possa davvero essere nei piani futuri. Senza confermare una data precisa, Blasi ha comunque lasciato aperta la porta all’eventualità: «Le cose possono accadere, succedono perché la vita è imprevedibile».

Sal Da Vinci potrebbe cantare al matrimonio

Tra le curiosità emerse nell’intervista c’è anche un possibile ospite speciale per le nozze. Ilary ha raccontato di aver ricevuto una promessa dal cantante Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì.

Il cantante avrebbe dovuto esibirsi alla festa dei 18 anni della figlia Chanel, ma l’occasione non si è concretizzata. Quando i due si sono incontrati nuovamente durante Battiti Live, l’artista le avrebbe promesso: «La prossima volta che mi chiami io vengo».

Una promessa che potrebbe trasformarsi proprio in una performance durante il matrimonio con Bastian Muller.

Ilary Blasi: “L’uomo ideale? Conta il pacchetto completo”

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato anche dell’uomo ideale e di come, con il tempo, la sua visione delle relazioni sia cambiata.

Secondo Ilary, l’aspetto fisico non è l’unico elemento che conta: «A volte ci sono uomini molto belli ma poco intriganti. Magari quello meno bello è più divertente e interessante».

Pur ammettendo di avere una preferenza per i “biondini”, la showgirl sottolinea che oggi ciò che davvero conta è l’insieme delle qualità: «Adesso prendo il pacchetto completo, ci devono essere diverse caratteristiche che ti conquistano».

Tra serenità ritrovata, progetti futuri e il ritorno in televisione, Ilary Blasi sembra dunque vivere uno dei momenti più positivi degli ultimi anni. E il matrimonio con Bastian Muller potrebbe essere il prossimo capitolo della sua nuova vita.