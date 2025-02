Ilary Blasi e Bastian Muller verso il matrimonio?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano essere pronti a compiere un passo importante nella loro relazione: il matrimonio. Dopo il tumultuoso divorzio da Francesco Totti, la conduttrice romana ha trovato nuovamente l’amore con Muller, e la loro storia sta prendendo una piega sempre più seria. Durante la celebrazione di San Valentino, i fan hanno notato una foto sui social in cui entrambi indossano fedine, scatenando speculazioni sul loro possibile fidanzamento ufficiale.



Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano?

Secondo le indiscrezioni, gli anelli sarebbero stati scambiati lo scorso novembre, in occasione del secondo anniversario della loro relazione. Indossare fedine è tradizionalmente visto come un segno di impegno, suggerendo che i due stanno pensando a un futuro insieme. Nel suo recente docu-film, Ilary ha rivelato di vivere il presente senza fare programmi, ma ha anche lasciato intendere che un secondo matrimonio non è da escludere, affermando con un pizzico di ironia che “il secondo matrimonio è più bello”.

Nonostante le voci, la coppia non ha confermato ufficialmente le date delle nozze. Tuttavia, il clima di positività e l’affetto che li circonda fanno sperare i fan in un annuncio imminente. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per Ilary e Bastian.