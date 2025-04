[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio

Mentre la prima squadra sarà impegnata in trasferta a Casarano, il nostro stadio Miramare sarà il teatro delle sfide delle nostre formazioni giovanili.

UNDER 19: PENULTIMA DI CAMPIONATO

Sabato pomeriggio, l’Under 19 di Mister Piccoli scenderà in campo contro il Fasano, una delle squadre più temibili del torneo, attualmente al secondo posto. Dopo la sfortunata e immeritata sconfitta a Francavilla Fontana, i ragazzi cercheranno il riscatto davanti al proprio pubblico.

UNDER 17: QUARTI DI FINALE, RITORNO AL MIRAMARE

Domenica mattina sarà il turno dell’Under 17 di Mister Telera, che ospiterà il Molfetta per il ritorno dei quarti di finale della fase finale. Si riparte dalla vittoria conquistata all’andata in trasferta, ma niente è ancora deciso. Servirà una grande prestazione per centrare la qualificazione!

UNDER 15: RITORNO IN CAMPO

Dopo una settimana di riposo, l’Under 15 di Mister Grasso torna in campo lunedì 7 alle 15, sempre al Miramare. L’avversario sarà l’Academy Rocco Augelli, attualmente a 9 punti. I nostri ragazzi, fermi a quota 6, avranno la chance di agganciare gli avversari in classifica. Vietato mollare!