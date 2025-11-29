Sport Manfredonia

Il weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio

Redazione29 Novembre 2025
Nuovo fine settimana di impegni per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio, con tutte le categorie pronte a tornare in campo.

Ad aprire il programma sarà l’Under 19 di mister Perrone, impegnata sabato alle ore 14:30 allo Stadio Miramare contro l’Heraclea. La squadra arriva da un risultato di grande prestigio, il punto conquistato sul campo della capolista Reggina, ha dato ulteriore fiducia al gruppo in vista di questo nuovo appuntamento.

Domenica mattina sarà invece la volta dell’Under 15, che giocherà la sua ultima gara casalinga della stagione (penultima complessiva) alle 9:30 al Miramare contro il San Pio X. I biancocelesti cercheranno riscatto dopo la sconfitta subita la scorsa settimana contro la Cosmano Sport.

A chiudere il weekend sarà l’Under 17, impegnata alle 10:30 a Foggia contro il Punto Foggia nell’ultima giornata di campionato. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro la Cosmano Sport, la squadra punta a chiudere con una vittoria.

