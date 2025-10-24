Il weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Nuovo fine settimana di impegni per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio, con tutte le nostre formazioni pronte a scendere in campo.
L’Under 19 di mister Perrone, dopo aver conquistato il primo punto stagionale sabato scorso al Miramare contro il Martina, è attesa domani, alle ore 15:30, al “Santa Maria” di Ferrandina per l’8ª giornata di campionato.
Domenica, invece, toccherà all’ Under 17 e Under 15, entrambe in campo alle ore 10:00.
Dopo la sconfitta dello scorso weekend contro la Cosmano Sport, l’Under 17 di mister Vergura e mister Grasso andrà alla ricerca del riscatto al Miramare, dove affronterà il Punto Foggia.
Trasferta a Lucera, invece per l’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego, impegnata al comunale contro il San Pio.
💪 Un altro weekend di crescita, entusiasmo e passione per i nostri giovani biancocelesti!