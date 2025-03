[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il video di Cerignola-Foggia 3-2

Torna al successo l’Audace Cerignola, vincendo contro il Foggia 3-2, in una partita al dir poco spettacolare. Diciassettesimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Raffaele, che restano meritatamente primi in classifica, salendo a quota 58. Insegue l’Avellino a 57.

Il Foggia resta 15esimo a quota 30