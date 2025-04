[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il tecnico del Casarano Di Bari: “Col Manfredonia sarà difficilissima”

Col Manfredonia sarà una partita difficilissima. C’è rispetto per tutti ma noi siamo il Casarano, abbiamo un entusiasmo pazzesco. Complimenti ai tifosi che ci hanno raggiunto in massa a Ugento, valore aggiunto anche loro. Da trent’anni ci si aspetta questa promozione, ora è normale che qui dobbiamo accelerare. Ai miei dico sempre che ci troviamo in montagna in salita e dobbiamo pedalare ancora più forte per raggiungere la vetta“.

Lo ha detto il tecnico del Casarano Vito Di Bari dopo la vittoria nel derby contro l’Ugento nelle parole raccolte da Salento Sport.

La gara, ricordiamo, si giocherà domenica 6 aprile alle ore 15.30.