Il teatro urgente di più di cento bambini e adolescenti in scena al “Dalla” di Manfredonia con la grande produzione di comunità “Uccelli” della Bottega degli Apocrifi

Nel weekend, a Manfredonia, ritorna “Uccelli”: la grande produzione di comunità di Bottega degli Apocrifi, che dal 2019 gira piazze e teatri di tutta Italia, torna a casa all’interno del Festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli occhi aperti”, sostenuto dall’Ambito territoriale delle politiche sociali che vede in rete i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 giugno alle ore 20.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla”.

Più di cento adolescenti e bambini, assieme a otto attori e musicisti professionisti, si uniranno in coro – diretti dal regista Cosimo Severo – per riportare in scena la folle visione di Aristofane.

Un progetto speciale che fa del teatro un urgente esercizio di libertà, frutto di un processo artistico di creazione collettiva: una pratica di teatro diffuso che incrocia artisti, cittadini e comunità. Lo spettacolo infatti è sempre preceduto da due laboratori gratuiti nella città di cui è ospite: il Lab Uccelli per gli adolescenti e il Coro dei nati liberi per i bambini. A loro spetta, fianco a fianco con artisti professionisti, rimettere in vita coi loro corpi, volti e voci, le parole di un testo classico di oltre 2.500 anni fa che sembra scritto ieri, o forse domani.

Perché Aristofane? Perché una commedia del 414 prima di Cristo? Perché a pensare a due uomini che denunciano le leggi della loro città perché corrotta, e se ne vanno inneggiando al cambiamento e convincendo gli ingenui uccelli a cambiare le cose insieme a loro, scoprendo presto che avere più potere è più interessante che cambiare le cose, e uno dei due all’improvviso è Re, dittatore e successore di Zeus, mentre l’altro non si sa più dove si trova… insomma, dopo 2.500 anni ci fa ancora ridere.

Lo spettacolo, scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo, vedrà in scena Luigi Tagliente, Bakary Diaby, Rosalba Mondelli, Mamadou Diakitè, Giovanni Salvemini. Le musiche, scritte da Fabio Trimigno, verranno eseguite dal vivo dallo stesso Trimigno, da Celestino Telera e Andrea Stuppiello.

Il biglietto è al costo di 12 euro. Qui i link per acquistare online i biglietti per lo spettacolo di sabato 7 giugno e di domenica 8 giugno.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it