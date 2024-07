Il sipontino Cicerelli alla Ternana

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito per prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli. L’attaccante esterno pugliese (è nato a San Giovanni Rotondo il 16/8/94) arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Catania F.C.



In carriera vanta 151 presenze in Serie C con 14 reti e 9 assist con le maglie di Barletta, Aversa Normanna, Melfi, Paganese e Pordenone. Invece in Serie B conta 142 gare con 7 gol e 9 assist con Salernitana, Foggia, Frosinone e Reggina.