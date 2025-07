Il Sindaco La Marca aggiorna la città, il suo video che racconta le prossime attività del comune

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa mattina il Sindaco Domanico La Marca ha pubblicato un video post sui suoi social nel quale aggiorna la città: “Questa settimana voglio parlarvi di alcune delle attività che stiamo portando avanti come Amministrazione comunale.”

Una specie di rubrica settimanale: “Ho deciso di dar vita a questa rubrica perché credo sia fondamentale coinvolgere maggiormente voi concittadini, non solo per informarvi su ciò che facciamo, ma per costruire insieme una Manfredonia più giusta, vivibile e partecipata.”

“Le scelte dell’amministrazione devono essere sempre più il frutto di un dialogo aperto con la comunità. È questa la direzione in cui vogliamo andare.”

Un invito a seguire le azioni amministrative, a commentare, a far arrivare le vostre idee. Ogni contributo è prezioso.