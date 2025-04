[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sindaco di Peschici respinge la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo: “Siamo già pieni”

Dopo il “caso Roccaraso”, Rita De Crescenzo ci riprova. La tiktoker napoletana da 1,8 milioni di follower ha annunciato una nuova meta per le sue gite-evento: questa volta tocca a Peschici, nel cuore del Gargano. Per Pasquetta, la creator ha lanciato via social un appuntamento in un camping della cittadina pugliese, facendo registrare un boom di prenotazioni: +60% in pochi giorni. «Divertimenti assicurati», promette lei. Ma il sindaco non ci sta.

Luigi D’Arenzo, primo cittadino di Peschici, parlando a RTL 102.5 ha espresso tutto il suo dissenso: «Non abbiamo bisogno di lei e dei suoi follower. Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico, le nostre bellezze parlano da sole. Noi a Pasquetta siamo già pieni. Non servono eventi mordi e fuggi, ma cultura e programmazione».