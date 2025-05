[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Reverendo Podolico accende il Cunz festival di Rignano Garganico: musica, ironia e ritmo il 23 maggio 2025

Gargano – 21 maggio 2025

Il piccolo borgo più alto del Gargano si prepara ad accogliere uno degli eventi più originali e coinvolgenti dell’anno: il live show del Reverendo Podolico, artista e performer fuori dagli schemi, accompagnato da un energico DJ set che promette di far ballare e riflettere allo stesso tempo.

L’appuntamento è per venerdì 23 maggio 2025, dalle ore 19:00 in Largo Portagrande, cuore pulsante del paese, dove la musica, la cultura popolare e la provocazione creativa si fonderanno in un’esperienza unica nel suo genere.

Conosciuto per il suo stile eccentrico e dissacrante, il Reverendo Podolico porta in scena un mix esplosivo di teatro-canzone, comicità surreale e sonorità elettroniche, con testi che oscillano tra il demenziale e il filosofico. Le sue esibizioni sono veri e propri riti collettivi, in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.

UnDJ set con ritmi eclettici, spaziando tra elettronica, funk, world music e sonorità mediterranee, per trasformare il borgo garganico in una pista da ballo sotto le stelle.

L’evento è organizzato con il supporto del Comune di Rignano Garganico e di diverse realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali innovative e partecipative.

Un’occasione imperdibile per vivere Rignano in una veste inedita, tra tradizione e sperimentazione, musica e divertimento.