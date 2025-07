[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Raduno dei Suonatori di Tarantella a Monte Sant’Angelo l’ 1 e il 2 agosto 2025 per la XIV Edizione intitolata “Chiamata alle Arti”.

Monte Sant’Angelo si prepara a vibrare ancora una volta al ritmo antico della tarantella: torna Il Raduno dei Suonatori di Tarantella, giunto con orgoglio alla XIV edizione, e promette due giorni di musica, danza e identità condivisa: una “chiamata alle Arti”, alla musica, alla danza, alla mobilitazione delle emozioni, della cultura, dei corpi in festa.

L’1 e il 2 agosto 2025 – nel cuore del centro storico di Monte Sant’Angelo, scrigno di tradizioni secolari, il Gargano tornerà a suonare, danzare e raccontarsi.

Organizzato da Studio Uno di Peppe Totaro e dall’Associazione Museca, con il sostegno del Comune di Monte Sant’Angelo e della Regione Puglia, con il contributo di Fortore Energia, BCC San Giovanni Rotondo, Centro Commerciale Gargano e Security Service, e in collaborazione con l’Associazione iFun, il Raduno è molto più di un festival: è un rito collettivo, un atto di resilienza musicale che celebra l’identità popolare contro l’omologazione.

Il programma – ricco di attività – ospiterà centinaia di suonatori, danzatori, artisti, poeti e artigiani del Sud, che coloreranno ogni vicolo con ritmi ipnotici e racconti di terra. Saranno due giorni di festa comunitaria, ma anche di riflessione su ciò che davvero ci rende resilienti: l’appartenenza, la musica, la memoria.

“Con questa XIV edizione — dichiara Peppe Totaro, direttore artistico del Raduno dei Suonatori di Tarantella — lanciamo una vera e propria Chiamata alle Arti: non solo alla musica e alla danza, ma alla cultura come spazio di incontro, ascolto e formazione. In un tempo attraversato da divisioni e tensioni, crediamo che l’arte popolare, l’educazione e la condivisione dei saperi possano essere argini potenti contro ogni forma di conflitto. La tarantella è il nostro linguaggio: un gesto semplice e collettivo che racconta appartenenza, memoria e apertura. Perché educare alla bellezza significa costruire comunità più consapevoli e più libere.”

Il Raduno dei Suonatori di Tarantella continua a crescere grazie ai numerosi suonatori e danzatori, che ogni anno partecipano con cuore e corpo, portando vita e bellezza in un gesto antico che è insieme resistenza e speranza.

Il programma completo:

VENERDI’ 1 AGOSTO

(CHIESA DELL’INCORONATA)

ore 11:00 visita guidata e pulizia sentiero “Chiesa dell’Incoronata”.

ore13:00 pranzo sociale con musica e canti tradizionali.

ore 16:00 laboratorio di MACRAMè a cura dell’associazione REDÒNO.

(CHIOSTRO DELLE CLARISSE)

ore 18:30 Laboratorio danza (Tammuriata Avvocata) a cura di ANGELA ESPOSITO

ore 20:00 inaugurazione mostra di collage analogici “Perturbia _ visioni immaginarie di Monte Sant’Angelo” a cura di MAURIZIO TOTARO.

a seguire presentazione del libro “Fragili Amori a passo di Danza” di PIERLUIGI GIORGIO.

(LARGO DAUNO) in concerto ore 22:00

CANTORI DI SAN GIOVANNI

CANTORI DI CARPINO

ARS NOVA NAPOLI (CAMPANIA)

SABATO 2 AGOSTO

(CHIESA DELL’INCORONATA)

ore 11:00 laboratorio di MACRAMè a cura dell’associazione REDÒNO.

ore13:00 pranzo sociale con musica e canti tradizionali.

(CHIOSTRO DELLE CLARISSE)

ore 17:00 stage di danza “Tarantella di Sannicandro” a cura dell’associazione DALLA RADICE AL FIORE.

ore 18:00 laboratorio “canti di lavoro e di emigrazione del sud” a cura del gruppo ASSURD.

(PIAZZA DE GALGANIS)

ore 19:30 SUONATA DI SALUTO e workshop di danza a cura dei gruppi partecipanti

(LARGO DAUNO) IN CONCERTO DALLE ore 22:00

ASSURD (CAMPANIA)

TARANTULA GARGANICA

CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO

a seguire (dalle 01:00 alle 03:00 del 3 Agosto)LA BUONA NOTTE DEI SUONATORI (suonatori in acustico)

PROGETTO SPECIALE DI INCLUSIONE SOCIALE

Gli stand enogastronomici saranno curati dall’associazione iFun di Foggia.