Il programma di Lesina Laguna Live

Un palco all aperto, il profumo della laguna, le voci che si rincorrono tra le luci dell estate. Lesina è pronta ad accogliere un cartellone artistico pensato per emozionare, coinvolgere e far sentire ogni sera il battito vivo della comunità.

Dal 13 luglio al 13 agosto 2025, l’Anfiteatro della Villa Comunale, Piazza Fontana e la Zona Rosa dei Venti diventeranno il cuore pulsante di un’estate che fonde musica, teatro, comicità, danza e gusto. Un mese di appuntamenti per ogni età, capaci di raccontare la bellezza di un territorio che sa accogliere e sorprendere.

Si comincia il 13 luglio con il concerto-tributo “Ciao Lucio”, omaggio alla poesia di Lucio Dalla. E poi via, uno dopo l’altro: Ettore Bassi e la sua intensa interpretazione ne Il Sindaco Pescatore, la nostalgia anni ’90 di “Nei 90 io c’ero”, la comicità surreale di Massimo Bagnato, la forza travolgente della “Disco Tarantella Night”, i DJ Set sotto le stelle, il pianoforte poetico di Paolo Zanarella il pianista fuori posto in “Note al Tramonto” e, tra gli ospiti più attesi, Paolo Noise dello Zoo di Radio 105, con un live irriverente e travolgente che accenderà l’Anfiteatro Villa Comunale nella notte del 3 agosto.

All’interno del programma si inserisce con orgoglio il contributo del Puglia Teatro Festival, che a Lesina trova casa in due momenti fortemente simbolici: l’opera teatrale Il Sindaco Pescatore, che coinvolgerà anche adolescenti del territorio in un’esperienza laboratoriale e partecipata, e il live poetico di Zanarella, che trasformerà il tramonto in una scena a cielo aperto. Un’occasione per avvicinare i più giovani al teatro e alla bellezza del fare cultura insieme.

Il programma è promosso dall’Associazione Lagoritmo, con il patrocinio del Comune di Lesina, affiancato da installazioni food & beverage curate da Lagoritmo, per rendere ogni serata una vera esperienza sensoriale.

A raccontare il senso di questa iniziativa è il presidente dell’associazione, Francesco Luca Buca, che affida alle sue parole il cuore del progetto: «Abbiamo immaginato Lesina come una piazza senza confini, dove ogni nota, ogni risata, ogni bicchiere alzato potesse diventare un gesto di condivisione. L’estate è il tempo del ritorno, dei legami, delle emozioni semplici. Con questo calendario vogliamo restituire alla nostra comunità – e a chi sceglierà di scoprirla – il senso di un’appartenenza viva, gioiosa, collettiva. Il Puglia Teatro Festival ci ha dato l’occasione di far entrare il teatro nella vita dei ragazzi, di costruire memoria e futuro insieme. E questo, per noi, vale quanto tutto il resto».

Un’estate che sarà difficile dimenticare. A Lesina, il lago quest’anno racconterà storie, accenderà sorrisi, unirà musica alle notti.