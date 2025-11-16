Eventi Capitanata

Il programma di Candela, il paese del Natale

Redazione16 Novembre 2025
✨ IL PROGRAMMA DI CANDELA, IL PAESE DEL NATALE 2025🎄

Eccoci! Candela è pronta ad accendere la magia del Natale ✨

Il 22 novembre grande festa per il ritorno di Babbo Natale! 🎅🏻

Tutti in piazza, alle 17:00, in compagnia della Glamour Baggy Street Band, artisti e giocolieri per accompagnare Babbo Natale nella sua splendida dimora a Palazzo Ripandelli.

E come ogni anno non mancheranno tante attrazioni per farvi vivere un Natale di pura magia:

  • Mercatini di Natale 🎁
  • Luminarie d’autore ✨
  • Piazzetta del Presepe 💫
  • Giardino incantato 🎄
  • Il Borgo animato, tour teatralizzato del centro storico 🏰
  • attività e laboratori dell’Infopoint
  • Mostra d’arte presepiale, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe 💫

e tante altro.

Non mancate!

