Il programma di Candela, il paese del Natale
✨ IL PROGRAMMA DI CANDELA, IL PAESE DEL NATALE 2025🎄
Eccoci! Candela è pronta ad accendere la magia del Natale ✨
Il 22 novembre grande festa per il ritorno di Babbo Natale! 🎅🏻
Tutti in piazza, alle 17:00, in compagnia della Glamour Baggy Street Band, artisti e giocolieri per accompagnare Babbo Natale nella sua splendida dimora a Palazzo Ripandelli.
E come ogni anno non mancheranno tante attrazioni per farvi vivere un Natale di pura magia:
- Mercatini di Natale 🎁
- Luminarie d’autore ✨
- Piazzetta del Presepe 💫
- Giardino incantato 🎄
- Il Borgo animato, tour teatralizzato del centro storico 🏰
- attività e laboratori dell’Infopoint
- Mostra d’arte presepiale, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe 💫
e tante altro.
Non mancate!