Sport Manfredonia
Il programma del weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Fine settimana ricco di appuntamenti per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio, pronto a tornare in campo con Under 19 e Under 17, mentre l’Under 15 osserverà un turno di riposo.
Ad aprire il weekend saranno i ragazzi di mister Telera, impegnati domani 11 ottobre alle 15:30 allo Stadio “M. Chiapulin” di Barletta per la 4ª giornata di campionato contro il Barletta.
Domenica mattina, invece, toccherà all’Under 17 di mister Vergura e mister Grasso, che affronterà l’Atletico Foggia al Campo “Don Uva” di Foggia, con fischio d’inizio alle 10:30.
Turno di riposo, invece, per l’Under 15, che tornerà in campo la prossima settimana.